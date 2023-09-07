Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 млрд займов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фонд микрофинансирования Кубани выдал 1,4 миллиарда займов. Более 600 выплат были осуществлены в этом году.

«Сегодня в фонде доступны 23 программы поддержки. Их востребованность ежегодно возрастает, потому что условия выгоднее, чем в банках. Продукты Фонда наиболее популярны у аграриев, производителей, а также в сферах торговли и грузоперевозок. Они позволяют развиваться малым и средним компаниям, микробизнесу и даже стартапам», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что Фонд микрофинансирования Краснодарского края помогает развиваться малому и среднему предпринимательству. В регионе по итогам 7 месяцев 2023 года создали 35,9 тысячи новых субъектов МСП. Это на 9,8% больше, чем в 2022 году.