Митрополит Григорий встретился с журналистами Кубани

Митрополит Григорий встретился с кубанскими журналистами. Фото: mitropoliakuban.ru.

Митрополит Григорий встретился с журналистами краевых СМИ и пресс-секретарями организаций Краснодарского края. Мероприятие прошло 6 сентября в актовом зале Епархиального управления.

«Мы используем все возможности, чтобы наше слово о Христе было обращено к самому большему числу жителей Кубани. На страницах светских СМИ мы пытаемся разъяснять вопросы нашей веры, потому что большинство населения, даже называющие себя православными, являются религиозно неграмотными людьми. Мы разъясняем главное, что православие — это сама жизнь человека. Без жизни души невозможна никакая религия. Мы всегда открыты к сотрудничеству со всеми СМИ», - сообщил митрополит Григорий.

Уточняется, что беседа с журналистами длилась полтора часа. Владыка Григорий подробно ответил на все вопросы гостей. Он отметил, что священнослужители Екатеринодарской епархии готовы к плодотворному взаимодействию с представителями СМИ и пресс-служб.