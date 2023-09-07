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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:44

Системы ЖКХ в Сочи готовят к зиме

Всего в Сочи поставили на постоянный контроль 50 точек, где возможны подтопления во время сильных дождей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Мацесте сейчас работают две бригады Водостока

На Мацесте сейчас работают две бригады Водостока

В Сочи продолжают готовить городские системы ЖКХ к зиме. Во всех четырех районах проводят плановую прочистку ливнестоков и коллекторов.

Только на Мацесте сейчас работают две бригады Водостока. Ливнестоки на Аллее Челтенхема и улице Чекменева общей протяженностью свыше шести километров приведут в порядок до конца следующей недели.

Всего в Сочи поставили на постоянный контроль 50 точек, где возможны подтопления во время сильных дождей. Каждый сезон во всех районах проводится плановая прочистка системы отвода ливневых вод.

"Эти превентивные меры позволяют избежать масштабных подтоплений. Подготовку основных участков сетей ливнеотведения завершим к началу ноября", - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.