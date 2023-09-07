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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:56

Мэр Краснодара поручил ускорить темпы строительства ЖК «Солнечная долина»

В ЖК «Солнечная долина» в Краснодаре строительство литеров 6 и 7 отстает от сроков
Светлана ОВДЕЙ
Мэр Краснодара поручил ускорить темпы строительства ЖК «Солнечная долина» Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара поручил ускорить темпы строительства ЖК «Солнечная долина» Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара поручил ускорить темпы строительства ЖК «Солнечная долина». Глава города проверил работы в литерах 5, 6 и 7.

В настоящее время в 5-м литере завершают благоустройство территории. Тем временем в 6-м и 7-м строительство продолжается с отставанием от сроков.

«Неоднократно собирались, обсуждали — застройщик будто не понимает всей ответственности. Поручил набрать обороты, увеличить число рабочих. Уже на точке невозврата», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Сдать ЖК «Солнечная долина» в поселке Пригородном запланировано к концу 2023 года.

«Обязательства застройщика перед дольщиками должны быть выполнены в полном объеме. Никаких отговорок я больше слышать не намерен», – добавил глава города.