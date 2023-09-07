Председатель ЗСК побывал с рабочей поездкой в Анапе

Первый вопрос Юрию Бурлачко адресовал председатель городского отделения региональной общественной организации воинов-афганцев. В своем обращении он просил содействия в предоставлении им другого помещения взамен используемого. Заявителю разъяснили, что вопрос администрацией уже прорабатывается, объект недвижимости подобран. Готовится проект договора безвозмездного пользования, который в настоящее время находится на согласовании.

Также представители городского казачьего общества обратились к руководителю краевого парламента с предложением о привлечении добровольческого казачьего формирования к обеспечению территориальной обороны города-курорта.

По словам Юрия Бурлачко, несмотря на то, что в регионе тероборона не развернута, это не препятствует предварительному выявлению лиц, желающих в нее вступить. Председатель ЗСК дал соответствующие поручения профильному комитету ЗСК с приглашением заявителя проработать данное предложение.

Жительницу села Джигинка интересовали существующие меры поддержки для воспитателей и младшего обслуживающего персонала в детских садах и возможности их расширения.

Как подчеркнул руководитель кубанского парламента, на региональном уровне педагогам, в том числе воспитателям дошкольных образовательных организаций предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. На этот год субвенции предусмотрены в объеме 206 млн рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на июльской сессии депутаты ЗСК дополнительно поддержали выделение на эти цели 46,5 млн рублей.

Юрий Бурлачко дал поручение профильному комитету отработать данный вопрос с краевым министерством образования, а муниципалитету рекомендовал рассмотреть возможность расширения перечня мер поддержки данной категории работников.