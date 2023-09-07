В Краснодаре ночью 9 сентября обещают до +9 градусов

Местами в крае пройдут дожди Фото из архива КП

На Кубани ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся уже 9 сентября.

«В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что температура воздуха начнет понижаться уже с вечера 7 сентября. К 9 сентября ночью столбики термометров опустятся до +3...8 градусов в горах, +6...11 градусов – по краю, до +14...19 градусов – на Черноморском побережье, до +9...11 – в Краснодаре.

Днем в регионе термометры покажут +18...23 °С. В горах обещают до +10...15 градусов, на Черноморском побережье – до +22...27. В краевом центре воздух прогреется до +21...23 градусов.

«9 сентября местами в Краснодарском крае возможен кратковременный дождь с грозой», – отметили синоптики.