Проводится проверка Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Адыгее водитель иномарки сбил насмерть 1,5-годовалого ребенка. Трагедия произошла 6 сентября около 17:30 в Адыгейске.

Предварительно, 36-летний водитель поворачивал направо на проспекте им. Ленина, чтобы въехать во двор многоэтажки. В этот момент автомобиль сбил маму с ребенком, которые переходили дорогу.

Известно, что сама женщина не пострадала. Тем временем ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не смогли.

«Малыш, который получил несовместимые с жизнью травмы, скончался в Адыгейской межрайонной больнице», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Адыгее.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.