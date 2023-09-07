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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:28

В Калининском районе Кубани отремонтировали амбулаторию

На Кубани обновят 10 поликлиник и 25 больниц в 2023 году
Светлана ОВДЕЙ
Амбулаторию отремонтировали впервые с момента открытия Фото: t.me/minkovaanna23

Амбулаторию отремонтировали впервые с момента открытия Фото: t.me/minkovaanna23

В Калининском районе Кубани отремонтировали амбулаторию. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. Медучреждение обновили впервые с 1983 года.

Амбулатория находится в хуторе Бойкопонура. Население превысило 2,1 тысячи человек. В медучреждении подготовили кабинеты врача общей практики, фельдшера, процедурный и прививочный, дневной стационар. Уточняется, что амбулаторию полностью укомплектовали кадрами.

«Важно, чтобы жители получали медицинскую помощь рядом с домом в комфортных условиях», – отметила замглавы региона.

Всего на Кубани в 2023 году отремонтируют 10 поликлиник и 25 больниц.