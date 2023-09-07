В кубанском парламенте председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гайнюченко.

Станислав Гайнюченко проинформировал председателя краевого парламента о положении дел в районе, перспективах дальнейшего социально-экономического развития, связанных наряду с аграрным сектором, в том числе с планами создания инфраструктуры для промышленного парка, о ходе выполнения национальных проектов в рамках реализации соответствующих Указов президента РФ, а также о претворении в жизнь мероприятий региональных государственных программ и поставленных губернатором края в связи с этим целях и задачах.

В ходе беседы Юрий Бурлачко отметил, что имеющийся потенциал района в полной мере позволяет уделить особое внимание активизации социальной поддержки граждан.

«Необходимо повышать качество жизни людей, создавая парковые зоны, общественные пространства, обновляя объекты социальной сферы. Это будет результатом той работы, которую ждет от органов местного самоуправления население района», – сказал Юрий Бурлачко.

На встрече также обсуждались вопросы перераспределения полномочий внутри муниципалитета до вступления в силу краевого закона об организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предусматривающего их передачу с поселенческого на районный уровень.

В числе проблем территории глава озвучил состояние объектов здравоохранения, которые на протяжении длительного периода капитально не ремонтировались.

Муниципалитет сейчас активно занимается проектированием для дальнейшего участия в госпрограммах, что позволит привлечь дополнительные средства в бюджет муниципального образования.

В завершение встречи стороны обсудили перспективы проведения в 2024 году дня Усть-Лабинского района в ЗСК, в ходе которого, по словам Юрия Бурлачко, муниципалитету адресно будет оказана помощь в решении вопросов местного значения.