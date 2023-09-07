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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:17

Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов

Ниже всего температура моря опустилась в Анапе и Новороссийске
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи море прогрелось до +28 градусов.

В Сочи море прогрелось до +28 градусов.

Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Сочи прогрелось до +28 градусов. Всего на градус ниже температура у берегов Туапсе. Там море прогрелось до +27 градусов.

«В Анапе и Новороссийске температура моря +25 градусов. В Геленджике — +26 градусов», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что температура Азовского моря опустилась заметно ниже. У берегов Ейска вода +19 градусов, в Темрюке +22, а в Приморско-Ахтарске — +23.