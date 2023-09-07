Форум пройдет 7 и 8 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Форум Национальной ассоциации телерадиовещателей проводят в Краснодаре. На мероприятии собрались руководители электронных СМИ Кубани и юга России.

«Академия НАТ. Юг» собирается ежегодно в разных регионах страны. 7 и 8 сентября образовательный форум посетят журналисты Кубани, Саратовской области, Ставропольского края, Крыма, Карачаево-Черкессии и Адыгеи. В Краевом доме журналистики в Краснодаре организовали круглые столы и мастер-классы.

«Количество традиционных медиа, в том числе телерадиокомпаний, на Кубани соответствует большой аудитории. В свое время были предприняты колоссальные усилия для сохранения профессиональной журналистики в крае. И нам очень важно двигаться вперед, сверять часы с коллегами не только из Москвы, но и из соседних территорий», – сказала руководитель регионального департамента информационной политики Галина Жукова.

Участники форума обсудят продвижение регионального ТВ в отечественных соцсетях и на платформах видеохостинга. Кроме того, журналисты рассмотрят возможности применения искусственного интеллекта в создании новостей.