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НовостиОбщество7 сентября 2023 10:30

В Краснодаре к концу года откроют батутный центр на улице Фадеева

Новый батутный центр на улице Фадеева в Краснодаре готов на 35%
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/depstroy23

Фото: t.me/depstroy23

В Краснодаре к концу года откроют батутный центр по улице Фадеева. На объекте уже выполнили 35% запланированных работ.

«Специалисты готовятся начать обустройство металлоконструкций кровли. Одновременно начнут прокладывать коммунальные сети внутри здания», - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что в двухэтажном спорткомплексе смогут заниматься 16 человек. Батутный центр будет работать в одну смену. В проекте предусмотрены спортзал, административные и хозяйственные помещения. Также гардеробы для спортсменов, зоны рекреации, медицинские кабинеты.