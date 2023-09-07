В сентябре на «Роза Хутор» выступят более 50 артистов

Фото: пресс-служба Роза Хутор

С 21 по 24 сентября ежегодный осенний фестиваль New Star Weekend вновь поднимется на высоту 1100 метров над уровнем моря и превратит курорт “Роза Хутор” в территорию настоящего вдохновения. Точками генерации энергии и эмоций станут пять горных сцен, на которых выступят более 50 артистов.

В организации большой музыкальной программы участвует Яндекс Плюс. Хедлайнером фестиваля заявлен BIICLA, который за два года стал одним из самых востребованных электронных артистов и зарекомендовал себя как автор песен и диджей. Этой осенью он выступит на главной сцене New Star Weekend в окружении световых декораций от пионеров мультимедийного искусства в России — студии Sila Sveta В сотворчестве они создадут аудиовизуальный перфоманс.

Заряжать гостей Горной Олимпийской деревни (1100 м) начнет мультиинструментальный ансамбль WOZHD, который под афро-латинский бит погрузит в атмосферу фестиваля, тёплым южным вайбом ее поддержит BLIZKEY. Музыкант поможет перенестись из городской осени в горное лето и сыграет солнечный лайв с аутентичной смесью стилей, расслабленными битами и приятным инструменталом. Здесь же Меджикул взбудоражит игривыми и футуристичными мелодиями, а Symbol, который выступит в формате лайв бэнда, породит импульсы к безудержным танцам. Также гостей будут ждать мелодичные сеты от New Star DJ’s.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В окружении световых проекций создавать яркие воспоминания на Аллее флагов будут топовые исполнители электронной музыки, среди которых нашумевшая группировка из Нижнего Новгорода – «Станция метро Горьковская», саундпродюсер и сооснователь стриминг-проекта Radar — ESSAII, гипнотическая Kedr Livanskiy и экспериментальный Flaty.

По традиции, New Star Weekend не обойдётся и без локальных диджеев, райдеров и друзей фестиваля.

После захода солнца главной площадкой фестиваля станет видовая вертолётная площадка, переформатированная студией СЕТАП в открытую сцену. Там выступит основатель лейбла System 108 и постоянный гость главных московских вечеринок — Mashkov. Драйва добавит продюсер и диджей Errortica, разрывающая танцполы под смесь этники, транса и рэпа. Здесь же за пультом будет адепт российской электронной сцены Easy Fresh и знающий, как оставаться на волне позитива, Reptiloid. Большой блок ночной программы на сцене Escape занимают резиденты Mutabor и Arma17 — Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, HIPUSHIT.

Возможность ощутить синергию с природой и проникнуться идеями нового времени появится у подписчиков Яндекс Плюса. Для них на фоне тысячелетних водопадов в самом сердце курорта — Парке водопадов «Менделиха» — эксклюзивный сет сыграет диджей Izhevski, чьи выступления по всему миру можно считать настоящей sound-терапией. Незабываемым приключением станет пеший поход Party Hike. Вместе с командой Peak и звёздным проводником, имя которого держится в секрете, участники преодолеют горный маршрут и поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря. А на финальной точке их будет ждать выступление музыкального гида и сеты от диджеев фестиваля.

На New Star Weekend пространство Горной Олимпийской деревни станет местом «высвобождения потока», отраженного в концепции The Waterfall. В этот уикенд самые смелые идеи обретут жизнь, а каждое событие подарит участникам фестиваля незабываемый опыт. Вместе с ведущими мультимедийными студиями организаторы превратят площадки мероприятия в масштабные арт-инсталляции.

New Star Weekend — это ежегодное событие, объединяющее творцов, художников, музыкантов и спортсменов в единое комьюнити, которое задаёт планку культурной, музыкальной, спортивной жизни и становится местом реализации самых необычных идей. Активные ивенты, живописные маршруты, арт-объекты, световые инсталляции и любимые треки — то, что подарит эмоции на год вперёд и создаст впечатления, которые помогут преодолеть ожидание до следующего сезона.

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