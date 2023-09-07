Безопасность с интеллектом: «Ростелеком» в Армавире запустил проект установки «умных домофонов»

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

«Ростелеком» установил в Армавире первые «умные домофоны». Они появились в двух многоквартирных домах на улице Каспарова, 17 и Ефремова, 123. Теперь их жители смогут дистанционно управлять открытием и закрытием подъездных дверей с помощью приложения на смартфоне. Также устройство запомнит всех визитеров. Для этих целей в домофон встроена камера, имеющая высокое разрешение и способная снимать в темное время суток благодаря инфракрасной подсветке. Вся информация сохраняется в облачном хранилище в зашифрованном виде. Сервис является одним из решений, включенных в единую цифровую платформу «Ростелеком Ключ».

«Ростелеком Ключ» — единая цифровая платформа для управления и контроля за территорией многоквартирного дома для застройщиков, управляющих компаний и жителей. Сервис включает в себя умную домофонию, комплексное видеонаблюдение, умные шлагбаумы, умные счетчики, а также диспетчеризацию обращений клиентов, социальный CRM и удобное мобильное приложение.

«”Умные домофоны” — лишь небольшая часть платформы “Ростелеком Ключ”. Кроме этого популярного сервиса в нее входит почти десяток решений, которые в комплексе помогают закрыть практически все вопросы по безопасности и комфорту жильцов многоквартирных домов. Уверен, что в скором времени они станут частью привычной жизни для многих жителей Армавира», — рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Панели «умных домофонов» позволяют организовать интеллектуальный контроль доступа в подъезд, обеспечивая трансляцию изображения со встроенной камеры на экран смартфона или планшета владельца жилья. Управлять входной дверью с помощью специального приложения жильцы могут удаленно, находясь за пределами дома и даже города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей в системе предусмотрена возможность генерации временных кодов сроком на 24 часа. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд.

«Для жителей Армавира важны не только комфорт и уют в квартире, но и безопасность, а также чистота и порядок на лестничной клетке, в подъезде, во дворе, на детской площадке. В этом сходятся интересы жильцов и администрации города. Важным фактором реализации этого проекта является то, что установка “умных домофонов” происходит бесплатно за счет инвестора — домофонной компании, которая будет заниматься абонентским обслуживанием цифровых панелей домофонов и предоставлять услуги для жильцов и управляющей компании», —отметил глава муниципального образования город Армавир Андрей Харченко.

В Краснодарском крае платформа «Ростелеком Ключ» уже успешно работает в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Анапе, Туапсе, Горячем Ключе и Армавире, а также селе Сукко и станице Васюринской. В общей сложности решение подключено в 190 домах.

Узнать более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 38 60.

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