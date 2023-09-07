Кубанский спортсмен провел мастер-класс юным самбистам в ЛНР Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский спортсмен провел мастер-класс для юных самбистов в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Самбист Федор Дурыманов провел тренировку в спорткомплексе Алчевска.

Мероприятие провели при помощи благотворительного фонда «Доступный спорт». Юные спортсмены узнали об истории успеха Федора Дурыманова, системе подготовки к соревнованиям. Чемпион мира и Европы, обладатель Кубков мира по боевому самбо ответил на вопросы, вручил десять комплектов экипировки и сфотографировался с участниками тренировки.

«Федор Дурыманов регулярно занимается популяризацией национального вида спорта. Несмотря на напряженный тренировочный график, организует мастер-классы для юных казачат, спортсменов из разных районов Кубани, других регионов страны», – отметил замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.