Завершить работы планируют в сентябре Фото: sochi.ru

Две общественные территории обновляют в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Сквер приводят в порядок в микрорайоне Кудепста. Специалисты создают зону отдыха между домами №46 на улице Дарвина и № 11/1 на улице Апшеронской. Здесь устанавливают парковую мебель, подготавливают спортплощадку с безопасным покрытием и пешеходные дорожки. Кроме того, территорию озеленят.

К тому же приводят в порядок пешеходное пространство между пляжами «Бриз» и «Кавказ» на улице Железнодорожной. Специалисты обустроят подпорную стену в 480 метров, оборудуют свыше 600 метров системы ливневого водоотведения.

Также на участке проведут перекладку брусчатого покрытия площадью 3,5 тысячи кв. метров и создадут зону отдыха с парковой мебелью.

Завершить работы по благоустройству планируют в сентябре.