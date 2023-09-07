Медучреждение отроют 8 сентября Фото: t.me/minkovaanna23

В Тихорецком районе Кубани построили новую амбулаторию. Медучреждение возвели в станице Юго-Северной. Об этом сообщила замглавы региона Анна Минькова в своем telegram-канале.

В амбулатории установили новое оборудование. Здесь, в частности, будут принимать пациентов терапевт, педиатр, фельдшер, акушер, стоматолог. Кроме того, жители смогут сделать прививки.

«Объект долгожданный и востребованный у населения, ведь ранее медицинская помощь оказывалась в старом здании, капитально ремонтировать которое уже было нецелесообразно», – отметила Анна Минькова.

Новая врачебная амбулатория начнет работу 8 сентября.

Всего на Кубани в настоящее время строят 20 поликлиник, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 14 кабинетов врача общей практики.