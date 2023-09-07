Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе отремонтируют маяк на Большом Утрише. Планируется, что рядом с ним приведут в порядок прилегающую территорию. Также отремонтируют и покрасят ограждение, фундаментную часть и восстановят мемориальные комплексы.

«Вторым этапом отреставрируют «путеводную звезду» Утриша. Для этого после получения необходимых разрешений будут привлечены квалифицированные специалисты, в том числе ведущие скульпторы Кубани, для восстановления барельефа маяка», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Утришский маяк был построен в 1975 году. Все это время за состоянием исторического объекта следили. Но в год 80-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков месту уделят особое внимание. Первый этап работ будет проведен до конца сентября.