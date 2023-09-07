Водитель ВАЗ скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 81-летний водитель ВАЗ погиб в ДТП на встречке. Авария произошла днем 7 сентября на трассе Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск в Белореченском районе.

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В этот момент легковушка столкнулась с грузовиком Volvo.

«Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

«Управление транспортным средством в состоянии усталости или при плохом самочувствии может стать причиной потери контроля за дорожной обстановкой», – напомнили в ведомстве.