В трех районах Кубани энергетики подготовили к зиме 70 километров линий электропередач. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В трех районах Кубани к зиме подготовили 70 километров линий электропередачи. Работы прошли в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах.

«В этих районах энергетики полностью выполнили план годового ремонта трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты заменили автоматические выключатели, разрядники, рубильники и другое энергоборудование», - сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что во время работ специалисты также обновили 34 трансформаторные подстанции.