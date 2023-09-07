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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:22

В Прикубанском округе Краснодара составили 90 протоколов за нескошенную амброзию

В Краснодаре летом скосили более 9,5 тысячи га амброзии
Светлана ОВДЕЙ
В Прикубанском округе Краснодара составили 90 протоколов за нескошенную амброзию Фото: пресс-служба городской администрации

В Прикубанском округе Краснодара составили 90 протоколов за нескошенную амброзию Фото: пресс-служба городской администрации

В Прикубанском округе Краснодара составили 90 протоколов за нескошенную амброзию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В округе очистили от сорной травы 600 га.

Работы проводят с середины мая. Всего в краевом центре летом скосили более 9,5 тысячи га амброзии. Пик роста карантинной травы уже прошел, но работы по покосу продолжаются.

«Благодарим жителей за информирование о новых местах выявления карантинной растительности. Мы в оперативном порядке отрабатываем все полученные заявки», – отметил замглавы администрации Прикубанского округа Роман Ахметов.

Мобильные группы мониторят ситуацию в городе и выявляют очаги амброзии. При покосе внимание уделяется полям, стройплощадкам, пустырям, участкам около соцобъектов, паркам и скверам.