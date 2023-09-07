Довыборы в городскую Думу Краснодара пройдут 9 и 10 сентября Фото из архива КП

В Краснодаре откроют 65 избирательных участков в дни довыборов в гордуму. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Голосование пройдет в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах 9 и 10 сентября.

Краснодарцы смогут сделать выбор с 8:00 до 20:00. В довыборах задействуют 956 общественных наблюдателей от партий и кандидатов и две участковые комиссии.

«В этом году проходят дополнительные выборы в городскую Думу по шести одномандатным избирательным округам, где по тем или иным причинам сейчас нет депутатов. Итоги голосования станут известны не позднее 12 сентября», – сообщил председатель ТИК Центральная Краснодара Роман Иващенко.

Отмечается, что для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по уважительной причине, организуют голосование на дому.

«Оформить соответствующую заявку необходимо до 14:00 10 сентября, а именно — обратиться в свою участковую избирательную комиссию», – отметил Роман Иващенко.

Информация о кандидатах опубликована на портале Территориальной избирательной комиссии в разделе избирателям.