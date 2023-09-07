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НовостиЭкономика7 сентября 2023 15:31

В Гулькевичах по просьбе жителей построят детскую школу искусств

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Гулькевичского района построить новую детскую школу искусств
Евгения ХАЛИКОВА
Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Гулькевичского района построить новую детскую школу искусств. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Гулькевичского района построить новую детскую школу искусств. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Директор детской школы искусств города Гулькевичи Наталья Баринова обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой построить в городе детскую школу искусств. Единственное в райцентре учреждение такого характера уже не отвечает современным требованиям. Учреждение было построено в 1956 году, и сейчас в нем обучаются почти 300 юных воспитанников.

«У молодежи должны быть все возможности для всестороннего развития. Одни хотят быть спортсменами, другие – музыкантами или художниками. Необходимо создать для всех равные условия. В Гулькевичах нужно построить современное трехэтажное здание, где будут располагаться и музыкальная, и художественная школа, и кружки по хореографии. Доступное, с парковками и благоустроенной территорией», – поддержал просьбу Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев попросил местные власти подыскать подходящую под школу искусств территорию и приступить к проектной документации.