В Гулькевичах по просьбе жителей построят детскую школу искусств

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Гулькевичского района построить новую детскую школу искусств. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Директор детской школы искусств города Гулькевичи Наталья Баринова обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой построить в городе детскую школу искусств. Единственное в райцентре учреждение такого характера уже не отвечает современным требованиям. Учреждение было построено в 1956 году, и сейчас в нем обучаются почти 300 юных воспитанников.

«У молодежи должны быть все возможности для всестороннего развития. Одни хотят быть спортсменами, другие – музыкантами или художниками. Необходимо создать для всех равные условия. В Гулькевичах нужно построить современное трехэтажное здание, где будут располагаться и музыкальная, и художественная школа, и кружки по хореографии. Доступное, с парковками и благоустроенной территорией», – поддержал просьбу Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев попросил местные власти подыскать подходящую под школу искусств территорию и приступить к проектной документации.