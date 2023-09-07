В Гулькевичском районе благоустроят территорию возле сельского Дома культуры

По поручению Вениамина Кондратьева в Гулькевичском районе благоустроят территорию возле дома культуры. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Отрадно-Кубанском Гулькевичского района будет благоустроена территория рядом с местным Домом культуры. Просьба облагородить общественную территорию прозвучала от актива муниципалитета во время встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым.

«Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» мы ежегодно обновляем зеленые зоны по всему региону. У жителей каждого города и района, особенно небольших сельских поселений, обязательно должна быть возможность семейного отдыха в благоустроенных скверах и парках. Поэтому необходимо предусмотреть необходимые средства на следующий год. Реконструировать территорию возле Дома культуры вместе с фонтаном», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Жительница поселения рассказала, что возле сельского Дома культуры разрушены фонтан и тротуары. Первый заместитель главы региона заверил, что реконструкция сквера начнется весной 2024 года. Средства на ремонт будут выделены в рамках краевых госпрограмм.