Краевой сосудистый центр открыли в Анапе

В Анапе открыли региональный сосудистый центр. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе начал работать региональный сосудистый центр. Это новое медицинское учреждение, для работы в котором набирали специалистов в разных регионах России.

«В рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для работы центра в 2023 году был приобретен ангиограф. Прибор позволяет изучить функциональное состояние кровеносных сосудов, кровотока и распространенность патологического процесса. Благодаря оборудованию жителям района будет оказываться качественная медицинская помощь», – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Центр начал работу в первых числах сентября, но за это время здесь выполнили уже шесть операций. Благодаря центру жителям Анапы и Темрюкского района больше не придется обращаться за помощью в больницы столицы Кубани. Сейчас в Краснодарского крае действуют шесть первичных сосудистых отделений и 12 сосудистых центров.