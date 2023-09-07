Школьники Кубани изучают новый предмет «Россия – мои горизонты»

Курс «Россия – мои горизонты» – одно из направлений профориентационного минимума. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Учащиеся школа Краснодарского края с нового учебного года будут слушать курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонты». В рамках профориентационных занятий школьники 6 – 11 классов узнают о разных профессиях и экономической жизни страны.

«С выпускниками будет говорить о важности труда в жизни каждого, отраслях экономики нашей страны, а также качествах и навыках, которые необходимы представителям разных профессий. Ребята познакомятся с интересными фактами о России и создадут собственную профориентационную карту», - рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Разработчики курса адаптировали каждое занятие под возраст школьников. За год ребята смогут изучить все сферы и даже определиться с любимой профессией в будущем.