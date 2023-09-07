Николай Долуда и Александр Власов посетили КубГУ в Краснодаре

Николай Долуда и Александр Власов посетили Кубанский государственный университет. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов посетили в Краснодаре Кубанский государственный университет. В вузе была запанирована встреча с руководством и педсоставом, а также со студенческими казачьими группами.

«В системе казачьего образования ребята, обучающиеся в школе, классе, кадетском корпусе кроме общеобразовательных дисциплин изучают историю, культуру и традиции, отличаются самодисциплиной. В будущем они станут настоящими патриотами, управленцами и организаторами. Система казачьего образования дает именно таких граждан, это очень важно. В Ассоциацию казачьих вузов страны входит 25 учебных заведений, в которых обучаются будущие атаманы», - отметил Николай Долуда.

КубГУ с нового учебного года присоединился к федеральному пилотному проекту. Здесь будут готовить педагогов, которые смогут преподавать историю казачества в образовательных учреждениях всей уровней. В первой группе, которую набрали в 2023 году - 16 студентов. Им пришлось преодолеть высокий конкурс и набрать 234 балла для поступления на бюджетную основу обучения.