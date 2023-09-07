В Новокубанском районе начали газифицировать дома по программе догазификации

Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» ввели в эксплуатацию распределительные сети. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Зорька Новокубанского района введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 13,4 км. Этого события с нетерпением ждали жители всего населенного пункта. От жителей поступило 17 заявок на догазификацию домовладений. Уже заключены 16 договоров с будущими потребителями, к 14 земельным участкам подведены трубы, 10 семей уже пользуются благами цивилизации.

«Множество людей на самых разных уровнях прикладывали усилия, чтобы достичь такого результата. И вот мы можем с гордостью сказать: задача выполнена. Появилась возможность подать голубое топливо 170 объектам, в том числе социальным учреждениям», - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

В ближайшем будущем голубое топливо появится у жителей поселка Дальний. Газовики уже получили восемь заявок на подключение. Всего от жителей муниципалитетов принято более 66 тыс. заявок на догазификацию, половина уже выполнена.