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НовостиЭкономика7 сентября 2023 18:03

В Новокубанском районе начали газифицировать дома по программе догазификации

В поселке Зорька Новокубанского района подключили к газопроводу первые дома
Евгения ХАЛИКОВА
Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» ввели в эксплуатацию распределительные сети. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» ввели в эксплуатацию распределительные сети. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Зорька Новокубанского района введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 13,4 км. Этого события с нетерпением ждали жители всего населенного пункта. От жителей поступило 17 заявок на догазификацию домовладений. Уже заключены 16 договоров с будущими потребителями, к 14 земельным участкам подведены трубы, 10 семей уже пользуются благами цивилизации.

«Множество людей на самых разных уровнях прикладывали усилия, чтобы достичь такого результата. И вот мы можем с гордостью сказать: задача выполнена. Появилась возможность подать голубое топливо 170 объектам, в том числе социальным учреждениям», - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

В ближайшем будущем голубое топливо появится у жителей поселка Дальний. Газовики уже получили восемь заявок на подключение. Всего от жителей муниципалитетов принято более 66 тыс. заявок на догазификацию, половина уже выполнена.