В Приморско-Ахтарском районе впервые за 50 лет построят Дом соцобслуживания

В Приморско-Ахтарском районе начали строить Дом социального обслуживания. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Приморско-Ахтарском районе началось строительство Дом социального обслуживания. Учреждение появится в хуторе Новонекрасовском в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Здесь смогут жить и оздоравливаться до 150 человек.

«Такого уровня и масштаба строительства не было с советских времен. Для нас это долгожданное событие, которое позволит создать в районе порядка 350 новых рабочих мест с достойной заработной платой и качественно новые условия пребывания для людей пожилого возраста», - отметил глава администрации района Максим Бондаренко.

В Доме соцобслуживания будут оказывать помощь пожилым супружеским парам, маломобильным гражданам и пенсионерам, оставшимся без попечения близких родственников. Предполагается, условия будут максимально приближены к домашним.