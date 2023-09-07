В школе Краснодара учитель вышвырнул вещи учеников из школьного кабинета

Учителя не пускают школьников в кабинеты во время перемен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год только начался, а нервы учителей уже сдают. В школе №85 станицы Старокорсунской учительница математики вышвырнула рюкзаки и вещи учеников из школьного кабинета на пол в коридор. Женщину разгневало что подростки зашли в класс без ее разрешения.

«По факту некорректного поведения учителя проводится педагогическое расследование. Уже проведены профилактические беседы с учащимися, их родителями, а также с учителем. Конфликт между педагогом и детьми урегулирован», - сообщили в департаменте образования Краснодара.

Конфликт произошел 6 сентября. Известно, что педагог неоднократно позволял грубое повеление по отношение к своим ученикам. В администрации краевого центра заверили, что выводы будут сделаны после завершения педагогического расследования.