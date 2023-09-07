Более 3 тыс жителей Краснодара обследовались в комплексе «Маршрут здоровья»

Все обследования и консультации — бесплатные. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжает работу передвижной комплекс «Маршрут здоровья». Более 3 тысяч жителей краевого центра смогли получить квалифицированную помощь медиков и провести полную диагностику организма.

«Здесь можно пройти диагностику организма, определить факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний», — рассказала глава отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации города Светлана Харламова.

В пятницу 8 сентября передвижной центр скрининговой диагностики будет работать в поселке Индустриальном. Все желающие смогут измерить рост, узнать свой вес и артериальное давление. А также провести исследование функционального состояния сердца с помощью компьютеризированной системы «Кардиовизор».