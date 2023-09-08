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НовостиОбщество8 сентября 2023 5:11

Глава Краснодара поздравил финансистов с профессиональным праздником

На Кубани отмечают День финансиста
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани празднуют День финансиста

На Кубани празднуют День финансиста

Фото: Даниил ОПАРИН

Глава Краснодара поздравил финансистов с профессиональным праздником. Традиционно День финансиста отмечают 8 сентября.

«Поздравляю финансистов с профессиональным праздником! Муниципальные специалисты в этой области работают ради комфортной жизни краснодарцев», - сообщил Евгений Наумов.

Глава города уточнил, что финансисты обеспечивают стабильность городского бюджета в самых различных экономических условиях. Также он пожелал профессионалам здоровья, сил, энергии и всего самого наилучшего.