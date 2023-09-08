На Кубани празднуют День финансиста Фото: Даниил ОПАРИН

Глава Краснодара поздравил финансистов с профессиональным праздником. Традиционно День финансиста отмечают 8 сентября.

«Поздравляю финансистов с профессиональным праздником! Муниципальные специалисты в этой области работают ради комфортной жизни краснодарцев», - сообщил Евгений Наумов.

Глава города уточнил, что финансисты обеспечивают стабильность городского бюджета в самых различных экономических условиях. Также он пожелал профессионалам здоровья, сил, энергии и всего самого наилучшего.