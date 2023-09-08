В Сочи откроют новый скейт-парк на Мацесте

На Мацесте приняли решение расширить площадь строительства

Ко Дню образования Краснодарского края в Сочи откроют на Мацесте скейт-парк с элементами по международным и олимпийским стандартам. Детали проекта на всех этапах обсуждали с молодежью и трехкратным чемпионом России по скейтбордингу сочинцем Семеном Кутузовым.

На Мацесте приняли решение расширить площадь строительства. Это будет пространство, где дети и подростки смогут не только активно провести время, но и профессионально развиваться в экстремальных видах спорта.

"Пообщались на месте с представителями федерации скейтбординга Сочи: опытные спортсмены готовы взять под крыло новичков и растить новых чемпионов. Здесь можно будет готовиться к крупным состязаниям и проводить турниры в нескольких дисциплинах", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Год архитектуры на курорте создают новые проекты с учетом пожеланий горожан. Так территории преображаются, становятся комфортными и, что важно, – востребованными для сочинцев.