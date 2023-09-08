Фото: Роскадастр по региону

В Роскадастре Кубани рассказали, как получить оставленные ранее документы. Граждане не всегда забирают их в установленное время из-за различных обстоятельств.

В этом случае жителям доступна услуга по предоставлению невостребованных документов. Так, готовые к выдаче бумаги хранятся в офисах МФЦ 45 календарных дней. Если заявитель либо его законный представитель не забирают документы в течение этого периода, их отправляют на хранение в филиал Роскадастра.

«Объем невостребованных документов, хранящихся в архиве Роскадастра по Краснодарскому краю, не ограничен. Документы можно забрать в любое удобное для заявителя время», - сообщил замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Сергей Пискашов.

В случае, если сведения находятся в другом регионе, их направят в филиал Роскадастра. После этого заявителю придет соответствующее уведомление.

Отмечается, что период хранения сведений в архиве, за исключением документов закладных, составляет 10 лет с момента учетных и (или) регистрационных действий.

Чтобы получить невостребованные документы, нужно подать заявление о возврате и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если сведения получает представитель заявителя, то в этом случае необходима нотариально удостоверенная доверенность с указанием соответствующих полномочий.

Образей размещен на официальном сайте Роскадастра по региону в разделе «Банк документов». Подать заявление можно:

– в офисах Роскадастра по месту хранения документов (получение в день обращения; если заявитель обратился за выдачей сведений после 15:00, они предоставляются не позднее 12:00 следующего рабочего дня)

– независимо от места хранения сведений, в том числе по экстерриториальному принципу (заявителю придет уведомление о доставке документов)

– в офисах МФЦ (получение только в офисе Роскадастра).

Получить документы в том числе можно курьерской доставкой. Бесплатно воспользоваться услугой могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

Подробную информацию о платных услугах и способах их получения можно получить по телефону горячей линии Росреестра 8 (800) 100-34-34, по телефону Роскадастра по краю 8 861 992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.