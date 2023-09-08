Кубанский школьник победил в конкурсе «Детская школа наставничества»

Павел Нелипин Фото: t.me/minkovaanna23

Кубанский школьник победил во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества». Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Павел Нелипин учится в школе №16 Краснодара и «Центре развития одаренности». Учащийся ранее стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по истории, победил в конкурсе исследовательских проектов школьников краевой научно-практической конференции «Эврика» и успешно выступил на всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку».

Павел был единственным участником конкурса из Краснодарского края. Школьники – победители олимпиад и конкурсов – пробовали себя в наставничестве. Павел Нелипин показал лучший по стране результат.

«Поздравляю Павла и его научного руководителя Ольгу Александровну Селезневу с победой!», – написала Анна Минькова.