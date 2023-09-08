Кубанские компании участвуют в продовольственной выставке в Турции Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские компании участвуют в продовольственной выставке в Турции. Шесть предприятий региона представляют продукцию в международной экспозиции «CNR Cafe & Bar – Food & Beverage Exhibition». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Предприятия Кубани, в частности, привезли оборудование по производству ПЭТ-тары и нанесению этикетки, кондитерские изделия, подсолнечное масло, шрот, напитки, в том числе квас, морс и сидр.

Региональные представители посетят дегустационный павильон российской агропродукции в Стамбуле. Кроме того, на выставке пройдут встречи с руководством Торгового представительства России и представительства Российского экспортного центра в Турции.

В 2022 году Турция заняла первое место в списке крупнейших стран по экспорту из Краснодарского края. Кубанские компании в основном поставляют злаки, продукты питания, минеральное топливо, черные металлы и готовые корма для животных.

Товарооборот между краем и Турцией достиг 2,1 млрд долларов. Это на 30% больше по сравнению с показателем 2021 года.

«Открывшаяся в Стамбуле международная выставка – это хорошая площадка, на которой представляют продукцию и ищут партнеров покупатели из 20 стран. Для наших производителей это возможность установить новые деловые связи, расширить рынки сбыта кубанской продукции», – отметил директор Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников.