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НовостиОбщество8 сентября 2023 8:12

Хакеры стали чаще атаковать предприятия Кубани

Кубанским предприятиям напомнили о соблюдении правил кибербезопасности
Светлана ОВДЕЙ
Хакеры стали чаще атаковать предприятия Кубани Фото из архива КП

Хакеры стали чаще атаковать предприятия Кубани Фото из архива КП

На Кубани участились случаи хакерских атак на предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что одним из самых распространенных видов онлайн-мошенничества стал фишинг и социальная инженерия.

«Киберпреступник, выдавая себя за надежный источник в сети, вынуждает пользователя перейти на сторонний ресурс и тем самым получает доступ к его конфиденциальным данным», – сообщил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Мошенник пытается установить контакт с работником организации. Сотрудник получает сообщение в мессенджере от поддельного аккаунта руководителя или другого должностного лица. Мошенник задает рабочие вопросы, после этого переходит к обсуждению задач и предлагает для их выполнения перейти по ссылке.

Она, в свою очередь, ведет на фишинговый сайт или содержит вредоносное вложение. Отмечается, что мошенники отправляют ссылки как в мессенджерах, так и на электронную почту сотрудника. При этом адрес отправителя выглядит как настоящий.

Чтобы отличить настоящее сообщение от обращения мошенника, нужно обратить внимание на отсутствие контакта руководителя в адресной книге, истории переписки в мессенджере.

Следует изучить нетипичный стиль общения, насторожиться при просьбе передать личные данные или оказать финансовую помощь, а также при запросах на смену паролей или доступ к аккаунтам.

В случае хакерской атаки необходимо связаться с отправителем другим способом, проверить известные URL-адреса, по которым рекомендуют перейти, и найти ошибки в написании.

Кроме того, следует использовать только безопасные https-соединения, не пересылать подозрительные сообщения и письма коллегам, не проверив источники, отметить сообщение как спам и выполнить рекомендации платформы, на которой было отправлено сообщение.