Хакеры стали чаще атаковать предприятия Кубани Фото из архива КП

На Кубани участились случаи хакерских атак на предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что одним из самых распространенных видов онлайн-мошенничества стал фишинг и социальная инженерия.

«Киберпреступник, выдавая себя за надежный источник в сети, вынуждает пользователя перейти на сторонний ресурс и тем самым получает доступ к его конфиденциальным данным», – сообщил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Мошенник пытается установить контакт с работником организации. Сотрудник получает сообщение в мессенджере от поддельного аккаунта руководителя или другого должностного лица. Мошенник задает рабочие вопросы, после этого переходит к обсуждению задач и предлагает для их выполнения перейти по ссылке.

Она, в свою очередь, ведет на фишинговый сайт или содержит вредоносное вложение. Отмечается, что мошенники отправляют ссылки как в мессенджерах, так и на электронную почту сотрудника. При этом адрес отправителя выглядит как настоящий.

Чтобы отличить настоящее сообщение от обращения мошенника, нужно обратить внимание на отсутствие контакта руководителя в адресной книге, истории переписки в мессенджере.

Следует изучить нетипичный стиль общения, насторожиться при просьбе передать личные данные или оказать финансовую помощь, а также при запросах на смену паролей или доступ к аккаунтам.

В случае хакерской атаки необходимо связаться с отправителем другим способом, проверить известные URL-адреса, по которым рекомендуют перейти, и найти ошибки в написании.

Кроме того, следует использовать только безопасные https-соединения, не пересылать подозрительные сообщения и письма коллегам, не проверив источники, отметить сообщение как спам и выполнить рекомендации платформы, на которой было отправлено сообщение.