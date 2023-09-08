Число учащихся в худшколе Новороссийска увеличили до тысячи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске открыли новый филиал Детской художественной школы. Благодаря этому в учебное заведение удалось принять на 20% больше детей.

«В новом учебном году открытие филиала детской художественной школы имени Эрьзя стало настоящим подарком для всей культуры города-героя. Благодаря этому число мест в учреждении сегодня приближается к тысяче», - сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Уточняется, что благодаря новой площадке учащиеся смогут, помимо живописи и графики, осваивать гончарное, декоративное искусство, лепку из глины.

Кроме того, в филиале оборудована просторная мастерская скульптуры с гончарным кругом и муфельной печью.