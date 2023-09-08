В Краснодаре стартует Фестиваль здорового образа жизни «Энергия Юга»

Фото: пресс-служба РНКБ Банк (ПАО)

9 сентября 2023 года начинается ежегодный Фестиваль здоровья «Энергия Юга», который пройдет в трех южных российских городах –– Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Организатором фестиваля выступает банк РНКБ. Тысячи участников из разных городов смогут бесплатно принять участие в ежедневных спортивных тренировках, творческих занятиях, литературных чтениях, а также посетить мастер-классы по экологии и лекции о правильном питании. Участие возможно после обязательной регистрации на официальном сайте фестиваля.

Уже в первый день фестиваля можно будет посетить занятие по классической йоге, бадминтону, настольному теннису, стритболу, мини-футболу, пойти на растяжку или на танцевальный мастер-класс по зумбе. Отметим, что с утра обычно проходят спортивные мероприятия, а днем - образовательные лекции и мастер-классы. Участники смогут попробовать себя в роли фотографа на мастер-классе по фотографии или в роли художника на мастер-классе по рисованию, а также посетить урок по финансовой грамотности или лекцию про экологию. Фестиваль продлится 21 день - именно за такой срок формируются новые полезные привычки.

- Мы очень рады, что наш фестиваль вновь сможет приобщить всех желающих к здоровому образу жизни. Полезные и здоровые привычки обеспечивают высокое качество жизни, и нам приятно, что фестиваль становится инструментом, который помогает узнать и попробовать что-то новое. С нетерпением ждем участников этого года, для которых мы подготовили множество увлекательных занятий, и желаем провести время приятно и с пользой, — говорит вице-президент - директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

С подробной программой фестиваля и деталями мероприятий участники могут ознакомиться после обязательной регистрации на сайте

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