В Краснодаре 13 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 13 улиц временно остались без света. Отключение произошло в Центральном округе из-за аварии.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «Южная» «Ю-35» КРУН и 16 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гудимы, Мира, Орджоникидзе, Гимназической, Гоголя, Коммунаров. Временно обесточены улицы Красная, Красноармейская, Комсомольская, Ленина. Без электроэнергии в том числе остались улицы Седина, Железнодорожная, Базовская Дамба.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.