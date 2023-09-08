Приют для бездомных животных в Краснодаре построят к лету 2024 года Фото: krd.ru

Приют для бездомных животных в Краснодаре построят к лету 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия заключила контракт с подрядчиком «КубаньЭнергоСтройРемонт», выбранным по итогам открытого электронного конкурса.

Приют возведут на улице им. Скульптора Коломойцева, 30 в поселке Березовом. Работы стартуют в ближайшее время. В приюте разместят 228 вольеров для животных, выгульные площадки, стационар, склад, душевую комнату и другие помещения.

Животных будут отлавливать, в течение 26 дней проводить дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию. Кроме того, их чипируют и поставят на учет. После процедур животных вернут в прежнее место обитания.

Отмечается, что все желающие смогут забрать бездомную собаку из приюта. А потерявших псов вернут хозяевам.

«Приют позволит сократить количество бездомных животных на улицах нашего города. Будем контролировать все этапы строительства этого важного для краевого центра объекта», – сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.