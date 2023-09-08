На Кубани поезд переехал 50-летнего мужчину Фото: Иван Макеев

Пассажирский поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину на Кубани. Инцидент произошел на железнодорожной станции Бурсак.

«Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но мужчина не отреагировал. Трагедии избежать не удалось, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в Краснодарском линейном управлении Министерства внутренних дел России на транспорте.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.