На Кубани выросло производство молока. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

На Кубани в 2023 году произвели более 1 миллиона тонн молока. Это на 8% больше прошлогодних показателей.

«Мы оказываем всестороннюю поддержку фермерам, самозанятым, крупным предприятиям и небольшим хозяйствам. Субсидируем затраты на производство реализованного молока. На эти цели в 2023 году направили более 1 миллиарда рублей», сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что животноводы могут получит до 50 миллионов рублей льготных займов краевого Фонда развития промышленности по ставкам от 1% до 3% годовых.