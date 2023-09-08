Мужчина задержали в Ростовской области Фото из архива КП

На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 3-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в декабре 2020 года. Во дворе дома на улице Гоголя в станице Каневской нашли тело 44-летнего хозяина. Мужчину ранили ножом в шею и туловище. Следователи завели уголовное дело

«В 2021 году по подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен 51-летний житель города Уфы, который скрылся после его совершения», – сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Мужчину разыскивали в течение двух лет. Следователи изучали базы данных, отрабатывали круг связей мужчины и возможные места его пребывания.

«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Ростовской области», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Он полностью признал вину и показал во время следственного эксперимента, как убивал хозяина дома.

По словам мужчины, в 2020 году он приехал в станицу Каневскую и иногда проживал у убитого хозяина дома. В какой-то момент они поссорились на бытовой почве.

Обвиняемый показал, как убивал хозяина дома Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

«Вечером 11 декабря 2020 года фигурант вооружился ножом и прошел на территорию дома жертвы, где напал на знакомого и нанес не менее 26 ударов ножом в грудную клетку и шею, от которых он погиб на месте», – сообщили в краевом СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.