На Кубани покупатели разбили прилавок магазина и напали на хозяев

Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани покупатели разбили витрину магазина и напали на хозяев. Все произошло в поселке Зарождение Динского района.

Хозяйка продуктового магазина написала заявление в полицию. По словам 51-летней женщины, двое парней пришли, чтобы купить алкоголь. После отказа в продаже посетители начали ломать прилавок и повредили товары.

На этом молодые люди не остановились. Они несколько раз ударили хозяйку и ее 43-летнего брата, который пытался успокоить покупателей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала повреждения магазина и товарной продукции. Лица, подозреваемые в данном правонарушении, установлены», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время полиция проводит проверку.