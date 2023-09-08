В Геленджике строят очистные сооружения Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике продолжают строительство очистных сооружении. Работы проводят по нацпроекту «Чистая бухта», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глубоководный выпуск протяженностью 1,5 км на Тонком мысе строят с 2020 года. Активные работы начали в 2023 году. Строительство проводят в четыре этапа.

На первом этапе возводят новые очистные на Тонком мысе. На втором и третьем этапах возведут новые магистральные сети канализации и насосные станции. А на четвертом этапе обновят действующую систему и построят новый глубоководный выпуск на Толстом мысе.

«К концу года планируется завершить работы по всем магистральным сетям третьего этапа», – сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Отмечается, что работы третьего этапа частично стартовали в 2021 году. В конце 2022 года запустили две новые линии напорного трубопровода от главной канализационной насосной станции до действующих сооружений. Специалисты уже проложили восемь километров напорного и самотечного трубопровода.

В настоящее время строительство проводят на отдаленных от турпотока объектах. К концу 2024 года очистные сооружения и новую канализационную сеть введут в эксплуатацию на Тонком мысе.

«Строительство глубоководного выпуска и реконструкцию очистных сооружений на Толстом мысе завершат до 2025 года», – уточнили в пресс-службе региональной администрации.