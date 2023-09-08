Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше краснодарских предпринимателей

Кроме того, у Tele2 есть отдельный бизнес-продукт «HR-таргет»

Tele2 отметила рост востребованности сервиса «SMS-таргет», который позволяет осуществлять рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории – в 2023 году спрос на услугу вырос на 16% год к году. Увеличению популярности способствует высокая эффективность инструмента, а также запуск дополнительных опций.

В 2023 году B2B-клиенты в Краснодарском крае и Республике Адыгее пользовались сервисом «SMS-таргет» на 16% больше, чем в прошлом году. Среди компаний, которые пользуются ей – торговые сети, туристические сервисы, строительные предприятия, курьерские службы, аптеки.

Сервис позволяет сегментировать аудиторию более чем по 40 параметрам и отправлять информационные сообщения абонентам, которые в них могут быть заинтересованы. Среди критериев, которые можно настроить, – геоданные, интересы, образ жизни.

Клиентам также доступна опция «ТаргетPRO. Подключив ее, деловые люди могут осуществлять коммуникации с абонентами Tele2, которые проявляли интерес к тем или иным товарам и услугам и собирали информацию о них – искали на сайтах, звонили в профильные организации. Таким образом, заказчики получают конкурентное преимущество, своевременно информируя о своих предложениях клиентов, обдумывающих покупки.

Кроме того, у Tele2 есть отдельный бизнес-продукт «HR-таргет», который помогает организациям быстро и эффективно найти сотрудников без обращения к рекрутинговым агентствам. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания – всего более 40 параметров.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Бизнес постоянно находится в поиске инструментов, которые позволяют максимально эффективно привлекать платежеспособную аудиторию и выстраивать коммуникации с ней. Сервис «SMS-таргет» представляет собой эффективное комплексное решение, которое может быть использовано для разных сегментов – от крупных холдингов до индивидуальных предпринимателей и людей, оформивших самозанятость».

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