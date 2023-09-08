В аэропорту Сочи клиенты билайн в 1,5 раза увеличили потребление мобильного интернета

Фото: Архив "КП"

В аэропорту Сочи выросло потребление интернет-трафика в сети билайн. За период с января по июль 2023 года клиенты билайн отправили и приняли в 1,5 раза больше гигабайт, чем в период с января по июль 2022 года*. Всего в 2023 году, с января по июль, через сеть билайн в аэропорту прошел трафик равный почти 325 тысячам гигабайт. Этот объем можно сравнить с 280 млн фотографий для социальный сетей или 95 млн музыкальных треков.

Интересно, что разговаривать по телефону туристы стали меньше. Если с января по июль 2022 года голосовой трафик в аэропорту был равен 104 тысячам часов, то за аналогичный период этого года абоненты билайн общались по телефону на 40% меньше.

«Сочинский аэропорт последние два года испытывает повышенную нагрузку. В этом году, по сообщениям СМИ, он планирует обслужить больше 10 млн человек. Несмотря на возросший пассажиропоток, сеть билайн успешно справляется с нагрузкой. Скорость мобильного интернета в аэропорту обеспечивает комфортное использование любых онлайн-сервисов, включая заказ такси или видеозвонки», - прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Напомним, в 2023 году билайн в Сочи расширил сеть 4G, в том числе в Сочи-Парке, президентском образовательном центре «Сириус», в Олимпийском парке, а также в популярных туристических местах, например, у достопримечательности «33 водопада» возле аула Большой Кичмай.

Билайн в Сочи использует новую технологию SON (Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и обеспечивает «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой. Это улучшает связь для гостей курорта, которые много путешествуют по горным и прибрежным районам Сочи.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

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