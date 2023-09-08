В крае насчитывается свыше 20 тысяч ВИЧ-инфицированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число ВИЧ-инфицированных на Кубани выросло на 30% за два года. На 1 июля 2023 года в регионе зарегистрировали свыше 20 тысяч человек с подтвержденной инфекцией. Об этом сообщили РБК Кавказ в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По сравнению с показателем 2021 года рост составил 33,3%, а с количеством ВИЧ-инфицированных в 2022 году – 17,6%. В 2021 году в регионе зафиксировали 15 тысяч человек, а в 2022 году – 17 тысяч.

Отмечается, что продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией на Кубани выросла. Это связано с ростом обнаружения заболеваний на ранних стадиях и подбору схемы лечения.

«Число лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, также увеличивается, что влияет на закупку препаратов для проведения антивирусной терапии», — сказала замглавы регионального минздрава Валентина Игнатенко.

Прирост числа людей с ВИЧ связан и с миграцией. В Краснодарский край ежегодно прибывают до 1,5 тысяч инфицированных. Отмечается, что Кубань не входит в число регионов России, высоко пораженных ВИЧ.