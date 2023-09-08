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В Крещенском парке под Анапой на звонницу установили купола. Они будут украшать вход в будущий просветительский комплекс.

«Обряд освящения провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. После молитвы купола подняли на арку-звонницу», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что, помимо православного храма Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, на площади в 7 гектаров откроется плоскостной фонтан, храм-купель, амфитеатр для церковного хора. Также спортивная и детская площадки, зоны отдыха и тропа Крещения Руси. Она будет знакомить посетителей с историей православия.

Планируется, что Крещенский парк откроют уже осенью.